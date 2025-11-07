Concert Globbe Gloaguen Rue Guy Kervinio Melrand
Concert Globbe Gloaguen Rue Guy Kervinio Melrand vendredi 24 avril 2026.
Concert Globbe Gloaguen
Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand Morbihan
21:00:00
2026-04-24
Concert de musiques traditionnelles. Une décennie à partager avec leurs invités.
21h. 5€. .
Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand 56310 Morbihan Bretagne
