Concert Globbe Gloaguen Rue Guy Kervinio Melrand

Concert Globbe Gloaguen Rue Guy Kervinio Melrand vendredi 24 avril 2026.

Concert Globbe Gloaguen

Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 21:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Concert de musiques traditionnelles. Une décennie à partager avec leurs invités.
21h. 5€.   .

Rue Guy Kervinio Local des Bugalé Melrand 56310 Morbihan Bretagne  

