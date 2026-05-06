Concert Gnawa Diffusion + Samifati & Transe Gnawa Express + Songhoy Blues La Sirène La Rochelle
Concert Gnawa Diffusion + Samifati & Transe Gnawa Express + Songhoy Blues La Sirène La Rochelle samedi 17 octobre 2026.
La Rochelle
Concert Gnawa Diffusion + Samifati & Transe Gnawa Express + Songhoy Blues
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Figure incontournable des musiques métissées, Gnawa Diffusion incarne une identité artistique nourrie par l’exil, la contestation et le brassage culturel.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
Gnawa Diffusion is a key figure in mixed music, embodying an artistic identity nourished by exile, protest and cultural mixing.
L’événement Concert Gnawa Diffusion + Samifati & Transe Gnawa Express + Songhoy Blues La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-06 par Nous La Rochelle
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