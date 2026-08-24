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Concert GOLDMEN TRIBUTE Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

samedi 10 octobre 2026 · Palais des Congrès Charles Aznavour · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Palais des Congrès Charles Aznavour
Adresse
Avenue du 14 juillet 1789
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Concert GOLDMEN TRIBUTE

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Après leur tournée événement qui a rassemblé des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.
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Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 

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English :

After their blockbuster tour, which drew hundreds of thousands of fans across France, the GOLDMEN will be back in 2026 for a new show featuring 100% hits, ranging from the world of Jean-Jacques GOLDMAN to that of the FREDERICKS GOLDMAN JONES trio.

L’événement Concert GOLDMEN TRIBUTE Montélimar a été mis à jour le 2026-08-24 par Montélimar Tourisme Agglomération

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