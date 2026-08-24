Concert GOLDMEN TRIBUTE Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Concert GOLDMEN TRIBUTE

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Après leur tournée événement qui a rassemblé des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.

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Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20

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English :

After their blockbuster tour, which drew hundreds of thousands of fans across France, the GOLDMEN will be back in 2026 for a new show featuring 100% hits, ranging from the world of Jean-Jacques GOLDMAN to that of the FREDERICKS GOLDMAN JONES trio.

L’événement Concert GOLDMEN TRIBUTE Montélimar a été mis à jour le 2026-08-24 par Montélimar Tourisme Agglomération