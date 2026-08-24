Concert GOLDMEN TRIBUTE Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar
samedi 10 octobre 2026 · Palais des Congrès Charles Aznavour · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Concert GOLDMEN TRIBUTE
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Après leur tournée événement qui a rassemblé des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.
.
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After their blockbuster tour, which drew hundreds of thousands of fans across France, the GOLDMEN will be back in 2026 for a new show featuring 100% hits, ranging from the world of Jean-Jacques GOLDMAN to that of the FREDERICKS GOLDMAN JONES trio.
L’événement Concert GOLDMEN TRIBUTE Montélimar a été mis à jour le 2026-08-24 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier Librairie Chant Libre Montélimar 10 septembre 2026
- Cinéma Le Retour de Cannes du GNCR aux Templiers Place du Temple Montélimar 11 septembre 2026
- La grande braderie Montélimar 11 septembre 2026
- Jeux de société Les jeux du Vendredi Médiathèque Intercommunale Montélimar 11 septembre 2026
- Lecture Bébé bouquine Médiathèque Intercommunale Montélimar 12 septembre 2026