Mélodimanches Pauline et Alex Kiosque du Jardin Public Montélimar
Mélodimanches Pauline et Alex Kiosque du Jardin Public Montélimar dimanche 30 août 2026.
Montélimar
Mélodimanches Pauline et Alex
Kiosque du Jardin Public Jardin Public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:30:00
fin : 2026-08-30 20:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Rendez-vous au kiosque du jardin public pour une soirée dansante conviviale avec Pauline et Alex.
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Kiosque du Jardin Public Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English :
Join Pauline and Alex at the bandstand in the Jardin Public for a convivial evening of dancing.
L’événement Mélodimanches Pauline et Alex Montélimar a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération
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