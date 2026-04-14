Mélodimanches Pauline et Alex Kiosque du Jardin Public Montélimar

Montélimar

Mélodimanches Pauline et Alex

Kiosque du Jardin Public Jardin Public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:30:00

fin : 2026-08-30 20:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Rendez-vous au kiosque du jardin public pour une soirée dansante conviviale avec Pauline et Alex.

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Kiosque du Jardin Public Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

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English :

Join Pauline and Alex at the bandstand in the Jardin Public for a convivial evening of dancing.

L’événement Mélodimanches Pauline et Alex Montélimar a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération