Mercredis Festifs Jidé Waro Kiosque du jardin public Montélimar
Mercredis Festifs Jidé Waro Kiosque du jardin public Montélimar mercredi 12 août 2026.
Montélimar
Mercredis Festifs Jidé Waro
Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 22:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (Radio Micheline).
Entre maloya incandescent et influences urbaines, Jidé réinvente les frontières musicales avec une intensité rare, porté par une voix qui traverse les genres.
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Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English :
Opening act: a DJ set from local radio station Radio Micheline.
Between incandescent maloya and urban influences, Jidé reinvents musical boundaries with a rare intensity, carried by a voice that crosses genres.
L’événement Mercredis Festifs Jidé Waro Montélimar a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération
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