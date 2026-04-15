Mercredis Festifs Jidé Waro Kiosque du jardin public Montélimar

Montélimar

Mercredis Festifs Jidé Waro

Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (Radio Micheline).

Entre maloya incandescent et influences urbaines, Jidé réinvente les frontières musicales avec une intensité rare, porté par une voix qui traverse les genres.

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Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

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English :

Opening act: a DJ set from local radio station Radio Micheline.

Between incandescent maloya and urban influences, Jidé reinvents musical boundaries with a rare intensity, carried by a voice that crosses genres.

L’événement Mercredis Festifs Jidé Waro Montélimar a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération