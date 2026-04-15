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Mercredis Festifs Big easy Kiosque du jardin public Montélimar

Mercredis Festifs Big easy Kiosque du jardin public Montélimar mercredi 19 août 2026.

Lieu : Kiosque du jardin public

Adresse : Jardin public

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montélimar

Mercredis Festifs Big easy

Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19 22:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (SOLEIL FM).
Un aller simple pour la Nouvelle Orléans laissez-vous emporter par un tourbillon de hot jazz et de swing, où l’énergie du Big Easy fait vibrer les corps et voyager les esprits.
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Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71  evenementiel@montelimar.frr

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English :

Opening act: a DJ set from local radio station SOLEIL FM.
A one-way ticket to New Orleans: let yourself be carried away by a whirlwind of hot jazz and swing, where the energy of the Big Easy makes bodies vibrate and spirits travel.

L’événement Mercredis Festifs Big easy Montélimar a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération

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