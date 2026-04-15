Mercredis Festifs Big easy Kiosque du jardin public Montélimar
Mercredis Festifs Big easy Kiosque du jardin public Montélimar mercredi 19 août 2026.
Montélimar
Mercredis Festifs Big easy
Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19 22:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (SOLEIL FM).
Un aller simple pour la Nouvelle Orléans laissez-vous emporter par un tourbillon de hot jazz et de swing, où l’énergie du Big Easy fait vibrer les corps et voyager les esprits.
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Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.frr
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English :
Opening act: a DJ set from local radio station SOLEIL FM.
A one-way ticket to New Orleans: let yourself be carried away by a whirlwind of hot jazz and swing, where the energy of the Big Easy makes bodies vibrate and spirits travel.
L’événement Mercredis Festifs Big easy Montélimar a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération
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