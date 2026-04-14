Mélodimanches Chauffe Marcel Kiosque du Jardin Public Montélimar
Mélodimanches Chauffe Marcel Kiosque du Jardin Public Montélimar dimanche 16 août 2026.
Montélimar
Mélodimanches Chauffe Marcel
Kiosque du Jardin Public Jardin public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-16 20:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Un voyage musical chaleureux et métissé, entre swing, jazz et musiques du monde, porté par un duo convivial et plein d’énergie.
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Kiosque du Jardin Public Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English :
A warm, mixed musical journey, between swing, jazz and world music, carried by a friendly, energetic duo.
L’événement Mélodimanches Chauffe Marcel Montélimar a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération
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