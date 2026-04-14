Mélodimanches Chauffe Marcel Kiosque du Jardin Public Montélimar

Montélimar

Mélodimanches Chauffe Marcel

Kiosque du Jardin Public Jardin public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-16 20:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Un voyage musical chaleureux et métissé, entre swing, jazz et musiques du monde, porté par un duo convivial et plein d’énergie.

.

Kiosque du Jardin Public Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A warm, mixed musical journey, between swing, jazz and world music, carried by a friendly, energetic duo.

L’événement Mélodimanches Chauffe Marcel Montélimar a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération