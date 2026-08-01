Les rendez-vous au MAC Atelier suivi d’une lecture Place Provence Montélimar
mardi 18 août 2026 · Place Provence · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Les rendez-vous au MAC Atelier suivi d’une lecture
Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:30:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Le Musée d’art contemporain propose une lecture des sélections de textes de Nicolas Bouvier par les bénévoles des Cafés Littéraires et de Présence(s) Photographie, accompagnée d’un atelier d’Origami et Tanzaku cartes de voeux.
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Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
The Museum of Contemporary Art presents a reading of selected texts by Nicolas Bouvier by volunteers from the Cafés Littéraires and Présence(s) Photography, accompanied by an origami and tanzaku (greeting cards) workshop.
L’événement Les rendez-vous au MAC Atelier suivi d’une lecture Montélimar a été mis à jour le 2026-08-06 par Montélimar Tourisme Agglomération
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