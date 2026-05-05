Concert Tribute Balavoine Montélimar
Concert Tribute Balavoine Montélimar samedi 15 août 2026.
Montélimar
Concert Tribute Balavoine
Kiosque du jardin public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert hommage à Daniel Balavoine pour les 40 ans de sa disparition par le groupe HDB
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Kiosque du jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38 pauline.chambe@orange.fr
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English :
Concert in tribute to Daniel Balavoine on the 40th anniversary of his death by the group HDB
L’événement Concert Tribute Balavoine Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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