Montélimar

Concert Tribute Balavoine

Kiosque du jardin public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert hommage à Daniel Balavoine pour les 40 ans de sa disparition par le groupe HDB

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Kiosque du jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38 pauline.chambe@orange.fr

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English :

Concert in tribute to Daniel Balavoine on the 40th anniversary of his death by the group HDB

L’événement Concert Tribute Balavoine Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération