Concours de chant Les voix d’enfants Montélimar
Concours de chant Les voix d’enfants Montélimar vendredi 14 août 2026.
Montélimar
Concours de chant Les voix d’enfants
Place Aristide Briand Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
24 ème édition du concours de chant primé avec un jury professionnel
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Place Aristide Briand Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 idee-hall@wanadoo.fr
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English :
24th edition of the award-winning singing competition with professional jury
L’événement Concours de chant Les voix d’enfants Montélimar a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
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