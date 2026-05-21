Montélimar

Concours de chant Les voix d’enfants

Place Aristide Briand Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

24 ème édition du concours de chant primé avec un jury professionnel

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Place Aristide Briand Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 idee-hall@wanadoo.fr

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English :

24th edition of the award-winning singing competition with professional jury

L’événement Concours de chant Les voix d’enfants Montélimar a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération