Exposition à la Galerie d’étoiles Nadia et Patrick Jourde la Galerie d’étoiles Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Exposition à la Galerie d’étoiles Nadia et Patrick Jourde

la Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-01

La Galerie d’étoiles a le plaisir de vous convier au vernissage du couple d’artistes (peintre et sculpteur) Nadia et Patrick Jourde.

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la Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 90 22 65 lagaleriedetoiles@outlook.fr

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English :

The Galerie d’%E9toiles is pleased to invite you to the opening reception for the artist couple (painter and sculptor) Nadia and Patrick Jourde.

L’événement Exposition à la Galerie d’étoiles Nadia et Patrick Jourde Montélimar a été mis à jour le 2026-08-22 par Montélimar Tourisme Agglomération