Exposition à la Galerie d’étoiles Nadia et Patrick Jourde la Galerie d’étoiles Montélimar
mardi 1 septembre 2026 · la Galerie d'étoiles · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Exposition à la Galerie d’étoiles Nadia et Patrick Jourde
la Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-01
La Galerie d’étoiles a le plaisir de vous convier au vernissage du couple d’artistes (peintre et sculpteur) Nadia et Patrick Jourde.
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la Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 90 22 65 lagaleriedetoiles@outlook.fr
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English :
The Galerie d’%E9toiles is pleased to invite you to the opening reception for the artist couple (painter and sculptor) Nadia and Patrick Jourde.
L’événement Exposition à la Galerie d’étoiles Nadia et Patrick Jourde Montélimar a été mis à jour le 2026-08-22 par Montélimar Tourisme Agglomération
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