Cinéma L’Aventure rêvée aux Templiers Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma L’Aventure rêvée aux Templiers

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-08-26

À Svilengrad, une petite ville à la frontière bulgare, aux confins d’une Europe délaissée, Veska, archéologue, renoue avec Said, un ami d’enfance, dont la voiture vient d’être volée.

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

%C0 Svilengrad, a small town on the Bulgarian border, on the outskirts of a neglected part of Europe, Veska, an archaeologist, reconnects with Said, a childhood friend whose car has just been stolen.

L’événement Cinéma L’Aventure rêvée aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération