Cinéma Fjord Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma Fjord

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-08-26

Fjord est un film réalisé par Cristian Mungiu avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Alin Panc.

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Fjord is a film directed by Cristian Mungiu, starring Sebastian Stan, Renate Reinsve, and Alin Panc.

L’événement Cinéma Fjord Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération