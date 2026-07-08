Cinéma Fjord Place du Temple Montélimar
mercredi 26 août 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma Fjord
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-08-26
Fjord est un film réalisé par Cristian Mungiu avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Alin Panc.
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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Fjord is a film directed by Cristian Mungiu, starring Sebastian Stan, Renate Reinsve, and Alin Panc.
L’événement Cinéma Fjord Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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