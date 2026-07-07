Cinéma L’Inconnue aux Templiers Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma L’Inconnue aux Templiers

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-08-26

À bientôt 40 ans, David Zimmerman est photographe mais personne ne le sait. Alors qu’il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête insensée. Il y repère une femme dans la foule, ne peut en détacher le regard, la suit…

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

At nearly 40 years old, David Zimmerman is a photographer, but no one knows it. Although he hardly ever leaves his house, his friends drag him to a wild party. There, he spots a woman in the crowd, can’t take his eyes off her, and follows her…

L’événement Cinéma L’Inconnue aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération