Cinéma L’Odyssée aux Templiers Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma L’Odyssée aux Templiers

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-08-26

Ulysse, légendaire roi d’Ithaque, entreprend un périlleux voyage de retour après la guerre de Troie.

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Ulysses, the legendary king of Ithaca, embarks on a perilous journey home after the Trojan War.

L’événement Cinéma L’Odyssée aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération