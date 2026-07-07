Cinéma L’Odyssée aux Templiers Place du Temple Montélimar
mercredi 26 août 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma L’Odyssée aux Templiers
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-08-26
Ulysse, légendaire roi d’Ithaque, entreprend un périlleux voyage de retour après la guerre de Troie.
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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Ulysses, the legendary king of Ithaca, embarks on a perilous journey home after the Trojan War.
L’événement Cinéma L’Odyssée aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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