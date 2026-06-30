Cinéma Nouveaux copains à Puffin Rock aux Templiers Place du Temple Montélimar
mercredi 26 août 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma Nouveaux copains à Puffin Rock aux Templiers
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-26
De jour comme de nuit, la vie s’écoule paisiblement pour les habitants de Puffin Rock. L’arrivée d’un vol de macareux chassés de leur île par une tempête, réjouit la colonie de la jeune Oona qui les accueille à bras ouverts
.
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Day and night, life flows peacefully for the inhabitants of Puffin Rock. The arrival of a flock of puffins driven from their island by a storm delights the colony, and young Oona welcomes them with open arms:
L’événement Cinéma Nouveaux copains à Puffin Rock aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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