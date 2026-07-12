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AGENDA · Montélimar

Cinéma La séance maudite Wake in fright Place du Temple Montélimar

mardi 1 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
4

Montélimar

Cinéma La séance maudite Wake in fright

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 20:30:00
fin : 2026-09-01

Date(s) :
2026-09-01

La séance maudite, notre rendez-vous mensuel autour du cinéma de genre ! Wake in Fright de 1971, réalisé par Ted Kotcheff avec Donald Pleasence, Gary Bond, Chips Rafferty
1h49 vost Interdit aux -12 ans Australie / drame, thriller
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The Cursed Screening, our monthly gathering dedicated to genre films! *Wake in Fright* (1971), directed by Ted Kotcheff, starring Donald Pleasence, Gary Bond, and Chips Rafferty
1h49 ? Original version with subtitles Not suitable for children under 12 Australia / drama, thriller

L’événement Cinéma La séance maudite Wake in fright Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération

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