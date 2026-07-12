Cinéma La séance maudite Wake in fright Place du Temple Montélimar
mardi 1 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma La séance maudite Wake in fright
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 20:30:00
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-09-01
La séance maudite, notre rendez-vous mensuel autour du cinéma de genre ! Wake in Fright de 1971, réalisé par Ted Kotcheff avec Donald Pleasence, Gary Bond, Chips Rafferty
1h49 vost Interdit aux -12 ans Australie / drame, thriller
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
The Cursed Screening, our monthly gathering dedicated to genre films! *Wake in Fright* (1971), directed by Ted Kotcheff, starring Donald Pleasence, Gary Bond, and Chips Rafferty
1h49 ? Original version with subtitles Not suitable for children under 12 Australia / drama, thriller
L’événement Cinéma La séance maudite Wake in fright Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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