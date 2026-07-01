Concert Gospel Graye-Sur-Mer – Graye-sur-Mer
vendredi 31 juillet 2026 · Graye-sur-Mer
Informations pratiques
Graye-sur-Mer
Concert Gospel Graye-Sur-Mer –
Église Saint-Martin, Graye-sur-Mer Graye-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 20:45:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert Gospel proposé en clôture de stage, interprété par des choristes réunis pour l’occasion, sous la direction de Céline Henry.
À l’occasion de la fin d’un stage de chant, un concert Gospel est organisé en l’église Saint-Martin de Graye-sur-Mer. De nombreux chants seront interprétés par des choristes passionnées, réunies spécialement pour cette occasion, sous la direction de Céline Henry. .
Église Saint-Martin, Graye-sur-Mer Graye-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 22 08 91 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Gospel Graye-Sur-Mer –
A gospel concert to mark the end of the course, performed by a choir assembled especially for the occasion, conducted by Céline Henry.
L’événement Concert Gospel Graye-Sur-Mer – Graye-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Gold Beach
À voir aussi à Graye-sur-Mer (Calvados)
- Animation de rue et feu d’artifice Graye-sur-Mer – Graye-sur-Mer 25 juillet 2026
- Stage de chant Gospel Graye-Sur-Mer – Graye-sur-Mer 27 juillet 2026
- Concours de châteaux de sable- Graye-Sur-Mer Graye-sur-Mer 28 juillet 2026
- FOIRE AUX GRENIERS Graye-Sur-Mer- Graye-sur-Mer 2 août 2026
- Concert de Jazz Graye-sur-Mer – Graye-sur-Mer 19 août 2026