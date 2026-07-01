Informations pratiques

Graye-sur-Mer

Concert Gospel Graye-Sur-Mer –

Église Saint-Martin, Graye-sur-Mer Graye-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 20:45:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert Gospel proposé en clôture de stage, interprété par des choristes réunis pour l’occasion, sous la direction de Céline Henry.

À l’occasion de la fin d’un stage de chant, un concert Gospel est organisé en l’église Saint-Martin de Graye-sur-Mer. De nombreux chants seront interprétés par des choristes passionnées, réunies spécialement pour cette occasion, sous la direction de Céline Henry. .

Église Saint-Martin, Graye-sur-Mer Graye-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 22 08 91 17

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English : Concert Gospel Graye-Sur-Mer –

A gospel concert to mark the end of the course, performed by a choir assembled especially for the occasion, conducted by Céline Henry.

L’événement Concert Gospel Graye-Sur-Mer – Graye-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Gold Beach