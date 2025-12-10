Concert Gospel pour 100 voix The Deliverance Tour Quai de la Réunion Le Havre

Concert Gospel pour 100 voix The Deliverance Tour

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et ont été vues plus de 70 millions de fois.

Leurs prestations Tv ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live par 1 million de spectateurs.

Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus…

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Concert Gospel pour 100 voix The Deliverance Tour

L’événement Concert Gospel pour 100 voix The Deliverance Tour Le Havre a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie