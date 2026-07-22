Concert Gospel’Together Festival Gospel en Bray Ferrières-en-Bray
vendredi 27 novembre 2026 · Ferrières-en-Bray
Informations pratiques
Ferrières-en-Bray
Concert Gospel’Together Festival Gospel en Bray
1 Rue de l’Église Ferrières-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Ne manquez pas l’événement culturel et musical incontournable du Pays de Bray ! Le festival Gospel en Bray revient pour sa 17e édition, avec un programme riche en artistes de renom !
Laissez-vous porter par les voix de Gospel’Together, un chœur de passionnés réuni autour de l’amour du gospel et du plaisir de chanter ensemble. Dirigé par Céline, cheffe de chœur et présidente de l’association Lezartistes, l’ensemble interprète un répertoire mêlant gospel traditionnel et contemporain, negro spirituals et rhythm and blues, accompagné au piano et aux percussions.
Gospel’Together vous promet une soirée riche en émotion, en partage et en énergie dans le cadre chaleureux de l’église de Ferrières-en-Bray.
Au-delà des concerts, profitez également de masterclass, expositions et conférences pour une immersion complète dans l’univers du gospel du 9 au 29 novembre ! .
1 Rue de l’Église Ferrières-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 13 40 17 gospelenbray@gmail.com
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English : Concert Gospel’Together Festival Gospel en Bray
L’événement Concert Gospel’Together Festival Gospel en Bray Ferrières-en-Bray a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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