Manilles coinchée par équipes Ferrières-en-Bray
samedi 21 novembre 2026 · Ferrières-en-Bray
Informations pratiques
Ferrières-en-Bray
Manilles coinchée par équipes
76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 13:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Manilles coinchée par équipes samedi 21 novembre à 13h prochain à la salle polyvalente Maurice Anquetin à Ferrières-en-Bray. Venez jouer dans une ambiance conviviale et repartez avec des lots !
Rendez-vous à 13h pour les inscriptions, début des parties à 14h. .
76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 02 81
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English : Manilles coinchée par équipes
L’événement Manilles coinchée par équipes Ferrières-en-Bray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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