Informations pratiques

Ferrières-en-Bray

Manilles coinchée par équipes

76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 13:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Manilles coinchée par équipes samedi 21 novembre à 13h prochain à la salle polyvalente Maurice Anquetin à Ferrières-en-Bray. Venez jouer dans une ambiance conviviale et repartez avec des lots !

Rendez-vous à 13h pour les inscriptions, début des parties à 14h. .

76 Chemin du Vieux Château Ferrières-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 02 81

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English : Manilles coinchée par équipes

L’événement Manilles coinchée par équipes Ferrières-en-Bray a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray