Concert grand ensemble de l’école de musique Nogent-le-Rotrou
Concert grand ensemble de l’école de musique Nogent-le-Rotrou samedi 23 mai 2026.
Nogent-le-Rotrou
Concert grand ensemble de l’école de musique
Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Les élèves et professeurs de l’école de musique Lucien-Blin vous présentent leur concert
Ensemble à cordes, choeur, orchestre junior et grand ensemble
Le 23 mai à 20h salle Pierre-Mendès-France.
Entrée libre !
Les élèves et professeurs de l’école de musique Lucien-Blin vous présentent leur concert
Ensemble à cordes, choeur, orchestre junior et grand ensemble
Le 23 mai à 20h salle Pierre-Mendès-France.
Entrée libre ! .
Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Students and teachers from the Lucien-Blin music school present their concert
? String ensemble, choir, junior orchestra and large ensemble
? May 23 at 8pm salle Pierre-Mendès-France.
Free admission!
L’événement Concert grand ensemble de l’école de musique Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-02 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- RDV du mardi avec le Nogent’s Book Club Nogent-le-Rotrou 5 mai 2026
- Exposition Au pays des merveilles Nogent-le-Rotrou 7 mai 2026
- Rencontre Ariane et Béatrice Massenet Nogent-le-Rotrou 9 mai 2026
- Vide-greniers Quartier des Gauchetières Nogent-le-Rotrou 10 mai 2026
- Concert classique accordéon et violoncelle en l’Eglise Saint Hilaire Nogent-le-Rotrou 10 mai 2026