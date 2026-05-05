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Concert grand ensemble de l’école de musique Nogent-le-Rotrou

Concert grand ensemble de l’école de musique Nogent-le-Rotrou

Concert grand ensemble de l’école de musique Nogent-le-Rotrou samedi 23 mai 2026.

Adresse : Avenue Camille Gaté

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Nogent-le-Rotrou

Concert grand ensemble de l’école de musique

Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Les élèves et professeurs de l’école de musique Lucien-Blin vous présentent leur concert
Ensemble à cordes, choeur, orchestre junior et grand ensemble
Le 23 mai à 20h salle Pierre-Mendès-France.

Entrée libre !
Les élèves et professeurs de l’école de musique Lucien-Blin vous présentent leur concert
Ensemble à cordes, choeur, orchestre junior et grand ensemble
Le 23 mai à 20h salle Pierre-Mendès-France.

Entrée libre !   .

Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 37 

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English :

Students and teachers from the Lucien-Blin music school present their concert
? String ensemble, choir, junior orchestra and large ensemble
? May 23 at 8pm salle Pierre-Mendès-France.

Free admission!

L’événement Concert grand ensemble de l’école de musique Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-02 par OTs DU PERCHE

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