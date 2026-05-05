Nogent-le-Rotrou

Concert grand ensemble de l’école de musique

Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les élèves et professeurs de l’école de musique Lucien-Blin vous présentent leur concert

Ensemble à cordes, choeur, orchestre junior et grand ensemble

Le 23 mai à 20h salle Pierre-Mendès-France.

Entrée libre !

Les élèves et professeurs de l’école de musique Lucien-Blin vous présentent leur concert

Ensemble à cordes, choeur, orchestre junior et grand ensemble

Le 23 mai à 20h salle Pierre-Mendès-France.

Entrée libre ! .

Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 37

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English :

Students and teachers from the Lucien-Blin music school present their concert

? String ensemble, choir, junior orchestra and large ensemble

? May 23 at 8pm salle Pierre-Mendès-France.

Free admission!

L’événement Concert grand ensemble de l’école de musique Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-02 par OTs DU PERCHE