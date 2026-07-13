Concert gratuit Raphaël James Trio Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux
samedi 22 août 2026 · Route de Mont-de-Marsan · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Concert gratuit Raphaël James Trio
Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Musique pop, rock, acoustique. Trio musical auvergnat, composé de Raphaël au chant et à la guitare, Jérémie à la batterie et Thomas à la guitare.
Musique pop, rock, acoustique. Trio musical auvergnat, composé de Raphaël au chant et à la guitare, Jérémie à la batterie et Thomas à la guitare. .
Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00
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English : Concert gratuit Raphaël James Trio
Pop, rock, and acoustic music. A musical trio from Auvergne, featuring Raphaël on vocals and guitar, Jérémie on drums, and Thomas on guitar.
L’événement Concert gratuit Raphaël James Trio Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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