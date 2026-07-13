Concert gratuit Raphaël James Trio Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Concert gratuit Raphaël James Trio

Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Musique pop, rock, acoustique. Trio musical auvergnat, composé de Raphaël au chant et à la guitare, Jérémie à la batterie et Thomas à la guitare.

Musique pop, rock, acoustique. Trio musical auvergnat, composé de Raphaël au chant et à la guitare, Jérémie à la batterie et Thomas à la guitare. .

Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00

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English : Concert gratuit Raphaël James Trio

Pop, rock, and acoustic music. A musical trio from Auvergne, featuring Raphaël on vocals and guitar, Jérémie on drums, and Thomas on guitar.

L’événement Concert gratuit Raphaël James Trio Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne