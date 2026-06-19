Ispagnac

CONCERT GROUPE CORDES

Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Concert pop rock du groupe Cordes au camping du Pré Morjal.

Venez assister au concert du groupe Cordes au Camping Le Pré Morjal à Ispagnac.

Créé en 2022, David et Séverine, guitaristes chanteurs, François à la basse et Yves à la batterie et au chant, le groupe gardois propose des reprises et compositions originales pop rock.

Possibilité de restauration sur place sur réservation. .

Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 43 57

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English :

Pop-rock concert by the band Cordes at the Pr%E9 Morjal campground.

L’événement CONCERT GROUPE CORDES Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes