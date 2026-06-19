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CONCERT GROUPE CORDES Ispagnac

CONCERT GROUPE CORDES Ispagnac

CONCERT GROUPE CORDES Ispagnac jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Camping du Pré Morjal, Route du Beldou
Ville
48320 Ispagnac
Département
Lozère
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Tarif
Gratuit Adulte

Ispagnac

CONCERT GROUPE CORDES

Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Concert pop rock du groupe Cordes au camping du Pré Morjal.
Venez assister au concert du groupe Cordes au Camping Le Pré Morjal à Ispagnac.
Créé en 2022, David et Séverine, guitaristes chanteurs, François à la basse et Yves à la batterie et au chant, le groupe gardois propose des reprises et compositions originales pop rock.
Possibilité de restauration sur place sur réservation.   .

Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 43 57 

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English :

Pop-rock concert by the band Cordes at the Pr%E9 Morjal campground.

L’événement CONCERT GROUPE CORDES Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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