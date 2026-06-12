Ispagnac

COURSE DE LA FRAISE

Ispagnac Lozère

Tarif : 13 – 13 – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La course de la Fraise ou plus exactement Les sentiers de la Fraise a été créée en 1996 par une poignée de passionnés, Benoit VALARIER et quelques bénévoles: 12km 350m de D+ 5 Ravitaillements sur le parcours.

Départ de la course 9h sur la place Stationnement dans le village (parkings disponibles)

Course enfants.

La course de la Fraise ou plus exactement Les sentiers de la Fraise a été créée en 1996 par une poignée de passionnés, Benoit VALARIER et quelques bénévoles.

Départ de la course 9h sur la place

12km

350m de D+

5 Ravitaillements sur le parcours

40% de route, 60% de chemins

RDV en ligne sur LeSportif.com ou sur place le jour même à partir de 8h00 pour les inscriptions (clôture des inscriptions à 8h45)

Stationnement dans le village (parkings disponibles)

Animation enfants pendant la course des adultes (de 3 à 15 ans)

Restauration possible auprès des commerçants sur la place .

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 61 46 84 39 48apavi@gmail.com

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English :

The Course de la Fraise or more precisely Les sentiers de la Fraise was created in 1996 by a handful of enthusiasts, Benoit VALARIER and a few volunteers: 12km 350m D+ 5 Refreshment points along the route.

Race start: 9am on the square Parking in the village (parking lots available)

Children’s race.

L’événement COURSE DE LA FRAISE Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes