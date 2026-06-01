FÊTE DE LA MUSIQUE Ispagnac
FÊTE DE LA MUSIQUE Ispagnac vendredi 19 juin 2026.
Ispagnac
FÊTE DE LA MUSIQUE
Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Tout le week-end du 21 juin, venez célébrer la musique à Ispagnac !
Tout le week-end du 21 juin, venez célébrer la musique à Ispagnac !
Au programme de la Fête de Musique 2026
Programme du vendredi
Ouverture par nos écoliers d’Ispagnac en chorale 14h
Cineco Film “En Fanfare” 21h
Programme du samedi
Apéro musical par l’école N.Mandela au centre culturel M.Vieilledent à 19h
Karaoké au Bar le Boulodrome 21h
Programme du dimanche place du village
Spectacle de danse La Source des Femmes 11h30
Apéro musique & Huitres au Royal Bar 12h
Conférence musicale Pourquoi aimons nous la musique ? Guilhem Marion Salle multimédia 15h
Sur Scène … De 17h30 à minuit Jeannot Tradosphère Les Loup’ stics Liixa Rose Octopus Dj Yvan
Bars & restauration variées sur place.
Exposition à la bibliothèque. .
Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14
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English :
Come and celebrate music in Ispagnac over the weekend of June 21st!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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