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FÊTE DE LA MUSIQUE Ispagnac

FÊTE DE LA MUSIQUE Ispagnac

FÊTE DE LA MUSIQUE Ispagnac vendredi 19 juin 2026.

Ville : 48320 Ispagnac

Département : Lozère

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Gratuit Demi-journée

Ispagnac

FÊTE DE LA MUSIQUE

Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-19

Tout le week-end du 21 juin, venez célébrer la musique à Ispagnac !
Tout le week-end du 21 juin, venez célébrer la musique à Ispagnac !

Au programme de la Fête de Musique 2026

Programme du vendredi
Ouverture par nos écoliers d’Ispagnac en chorale 14h
Cineco Film “En Fanfare” 21h

Programme du samedi
Apéro musical par l’école N.Mandela au centre culturel M.Vieilledent à 19h
Karaoké au Bar le Boulodrome 21h

Programme du dimanche place du village
Spectacle de danse La Source des Femmes 11h30
Apéro musique & Huitres au Royal Bar 12h
Conférence musicale Pourquoi aimons nous la musique ? Guilhem Marion Salle multimédia 15h

Sur Scène … De 17h30 à minuit Jeannot Tradosphère Les Loup’ stics Liixa Rose Octopus Dj Yvan

Bars & restauration variées sur place.
Exposition à la bibliothèque.   .

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14 

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English :

Come and celebrate music in Ispagnac over the weekend of June 21st!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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