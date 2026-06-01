FÊTE DE LA MUSIQUE Ispagnac vendredi 19 juin 2026.

Ispagnac

FÊTE DE LA MUSIQUE

Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Tout le week-end du 21 juin, venez célébrer la musique à Ispagnac !

Tout le week-end du 21 juin, venez célébrer la musique à Ispagnac !

Au programme de la Fête de Musique 2026

Programme du vendredi

Ouverture par nos écoliers d’Ispagnac en chorale 14h

Cineco Film “En Fanfare” 21h

Programme du samedi

Apéro musical par l’école N.Mandela au centre culturel M.Vieilledent à 19h

Karaoké au Bar le Boulodrome 21h

Programme du dimanche place du village

Spectacle de danse La Source des Femmes 11h30

Apéro musique & Huitres au Royal Bar 12h

Conférence musicale Pourquoi aimons nous la musique ? Guilhem Marion Salle multimédia 15h

Sur Scène … De 17h30 à minuit Jeannot Tradosphère Les Loup’ stics Liixa Rose Octopus Dj Yvan

Bars & restauration variées sur place.

Exposition à la bibliothèque. .

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

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English :

Come and celebrate music in Ispagnac over the weekend of June 21st!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes