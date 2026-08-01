Informations pratiques

Montbrun-les-Bains

Concert groupe vocal Clé de Neuf

Église de Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Concert du groupe vocal Clé de Neuf, composé de huit voix et d’une guitare.

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Église de Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

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English :

Concert by the vocal group Cl%E9 de Neuf, consisting of eight voices and a guitar.

L’événement Concert groupe vocal Clé de Neuf Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale