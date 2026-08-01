Concert Raymond Band Montbrun-les-Bains
mercredi 12 août 2026 · Montbrun-les-Bains
Informations pratiques
Montbrun-les-Bains
Concert Raymond Band
Place du Beffroi Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Concert jazz groovy avec Raymond Band.
Bar et petite restauration sur place
.
Place du Beffroi Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 60 05 77
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English :
A groovy jazz concert with the Raymond Band.
Bar and light refreshments available on site
L’événement Concert Raymond Band Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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