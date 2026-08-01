Informations pratiques

Montbrun-les-Bains

Concert Raymond Band

Place du Beffroi Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Concert jazz groovy avec Raymond Band.

Bar et petite restauration sur place

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Place du Beffroi Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 60 05 77

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English :

A groovy jazz concert with the Raymond Band.

Bar and light refreshments available on site

L’événement Concert Raymond Band Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale