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AGENDA · Montbrun-les-Bains

Concert Raymond Band Montbrun-les-Bains

mercredi 12 août 2026 · Montbrun-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place du Beffroi
Ville
26570 Montbrun-les-Bains
Département
Drôme
Tarif

Montbrun-les-Bains

Concert Raymond Band

Place du Beffroi Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Concert jazz groovy avec Raymond Band.
Bar et petite restauration sur place
  .

Place du Beffroi Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 60 05 77 

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English :

A groovy jazz concert with the Raymond Band.
Bar and light refreshments available on site

L’événement Concert Raymond Band Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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