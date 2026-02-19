CONCERT GUITARE CLASSIQUE ET RENCONTRE Langogne

CONCERT GUITARE CLASSIQUE ET RENCONTRE

11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère

2026-04-08 16:30:00

2026-04-08

Nils CHEVILLE guitariste, professeur, intervenant dans de multiples formations.

Nils CHEVILLE présentera son nouvel album Toda mi vida dédié au répertoire classique.

En amont du concert, il animera une rencontre où il présentera son parcours.

Sur réservation.

11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65

English :

Nils CHEVILLE is a guitarist, teacher and performer in a variety of groups.

Nils CHEVILLE will present his new album Toda mi vida , dedicated to the classical repertoire.

Ahead of the concert, he will host a meeting to talk about his career.

Reservations required.

