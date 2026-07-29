Concert Gustave Chez Lili Le Havre
jeudi 27 août 2026 · Chez Lili · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert Gustave
Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Gustave s’installe Chez Lili pour un DJ set de fin d’été. Une soirée de sélection au bord du bassin, parfaite pour prolonger les vacances, prendre un verre et laisser filer la lumière. .
Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09
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English : Concert Gustave
L’événement Concert Gustave Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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