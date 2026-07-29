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AGENDA · Le Havre

Concert Gustave Chez Lili Le Havre

jeudi 27 août 2026 · Chez Lili · Le Havre

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Chez Lili
Adresse
2 Rue des Etoupières
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Concert Gustave

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Gustave s’installe Chez Lili pour un DJ set de fin d’été. Une soirée de sélection au bord du bassin, parfaite pour prolonger les vacances, prendre un verre et laisser filer la lumière.   .

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09 

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English : Concert Gustave

L’événement Concert Gustave Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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