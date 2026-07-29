Concert Gustave Chez Lili Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Gustave

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Gustave s’installe Chez Lili pour un DJ set de fin d’été. Une soirée de sélection au bord du bassin, parfaite pour prolonger les vacances, prendre un verre et laisser filer la lumière. .

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09

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English : Concert Gustave

L’événement Concert Gustave Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie