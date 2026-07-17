CONCERT HALLOWEEN Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

CONCERT HALLOWEEN

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Un concert qui fait peur… mais pas trop !

Sorcières, fantômes et créatures fantastiques s’invitent à l’Opéra Comédie pour un grand rendez-vous familial placé sous le signe du frisson et de la fête.

Un concert qui fait peur… mais pas trop !

Sorcières, fantômes et créatures fantastiques s’invitent à l’Opéra Comédie pour un grand rendez-vous familial placé sous le signe du frisson et de la fête. De la fougue incandescente de la Danse du sabre de Khatchatourian aux mystères de Sensemayá de Revueltas, des esprits de la terre et du feu invoqués par Holst à la poursuite haletante du Mandarin merveilleux de Bartók, chaque pièce de ce programme ouvre une nouvelle porte sur l’étrange et le merveilleux. Entre danses endiablées, marches conquérantes et valses fantomatiques, l’Orchestre convoque les forces obscures du grand répertoire… Venez déguisés !

Durée ±1h30 sans entracte

Tarif unique 16€

Au Programme

Aram Khatchatourian (1903 – 1978)

Gayaneh La Danse du sabre

Carl Nielsen (1865 – 1931)

Aladdin Suite Oriental Festival March ; Dance of the Prisoners

Charles Gounod (1818 – 1893)

Marche funèbre d’une marionnette

Aram Khatchatourian

Masquerade Suite Valse ; Mazurka ; Galop

Alexandre Borodine (1833 – 1887)

Prince Igor Marche polovtsienne

Sergueï Prokofiev (1891 – 1953)

Scythian Suite The Adoration of Veles and Ala

Dimitri Chostakovitch (1906 – 1975)

L’Âge d’Or Polka

Johann Strauss II (1825 – 1899)

Marche égyptienne

Gustav Holst (1874 – 1934)

The Perfect Fool Dance of the Spirits of Earth ; Dance of the Spirits of Fire

Sergueï Prokofiev

L’Amour des trois oranges Marche

Silvestre Revueltas (1899 – 1940)

Sensemayá

Béla Bartók (1881 – 1945)

Le Mandarin merveilleux Poursuite

Carl Nielsen (1865 – 1931)

Aladdin Suite Negro Dance

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Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

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English :

A concert that’s a little scary? But not too scary?!

Witches, ghosts, and fantastical creatures are coming to the Opéra Comédie for a big family event filled with thrills and celebration.

L’événement CONCERT HALLOWEEN Montpellier a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT MONTPELLIER