CONCERT HALLOWEEN Montpellier
samedi 31 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CONCERT HALLOWEEN
Place de la Comédie Montpellier Hérault
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Un concert qui fait peur… mais pas trop !
Sorcières, fantômes et créatures fantastiques s’invitent à l’Opéra Comédie pour un grand rendez-vous familial placé sous le signe du frisson et de la fête.
Un concert qui fait peur… mais pas trop !
Sorcières, fantômes et créatures fantastiques s’invitent à l’Opéra Comédie pour un grand rendez-vous familial placé sous le signe du frisson et de la fête. De la fougue incandescente de la Danse du sabre de Khatchatourian aux mystères de Sensemayá de Revueltas, des esprits de la terre et du feu invoqués par Holst à la poursuite haletante du Mandarin merveilleux de Bartók, chaque pièce de ce programme ouvre une nouvelle porte sur l’étrange et le merveilleux. Entre danses endiablées, marches conquérantes et valses fantomatiques, l’Orchestre convoque les forces obscures du grand répertoire… Venez déguisés !
Durée ±1h30 sans entracte
Tarif unique 16€
Au Programme
Aram Khatchatourian (1903 – 1978)
Gayaneh La Danse du sabre
Carl Nielsen (1865 – 1931)
Aladdin Suite Oriental Festival March ; Dance of the Prisoners
Charles Gounod (1818 – 1893)
Marche funèbre d’une marionnette
Aram Khatchatourian
Masquerade Suite Valse ; Mazurka ; Galop
Alexandre Borodine (1833 – 1887)
Prince Igor Marche polovtsienne
Sergueï Prokofiev (1891 – 1953)
Scythian Suite The Adoration of Veles and Ala
Dimitri Chostakovitch (1906 – 1975)
L’Âge d’Or Polka
Johann Strauss II (1825 – 1899)
Marche égyptienne
Gustav Holst (1874 – 1934)
The Perfect Fool Dance of the Spirits of Earth ; Dance of the Spirits of Fire
Sergueï Prokofiev
L’Amour des trois oranges Marche
Silvestre Revueltas (1899 – 1940)
Sensemayá
Béla Bartók (1881 – 1945)
Le Mandarin merveilleux Poursuite
Carl Nielsen (1865 – 1931)
Aladdin Suite Negro Dance
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Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99
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English :
A concert that’s a little scary? But not too scary?!
Witches, ghosts, and fantastical creatures are coming to the Opéra Comédie for a big family event filled with thrills and celebration.
L’événement CONCERT HALLOWEEN Montpellier a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT MONTPELLIER
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