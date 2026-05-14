Concert Hamardy Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Hamardy Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 4 décembre 2026.
Parthenay
Concert Hamardy
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 21:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Hamardy (rock parthenaisien) Groovy Blenders, Blues et rock, shuffle addict ! Fabrice pour la gratte et les palabres, Eric et sa grand-mère Juju les harmos la mando Olivier l’usurbatteur. Le répertoire de Groovy Blenders explore toutes les formes du Blues avec des compos originales et des reprises, adaptations de Stevie Ray Baughan à Muddy Waters ou encore Lee Dorsay et bien d’autres. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Hamardy
L’événement Concert Hamardy Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine
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