Concert « HAMASAARI »-Rock Progressif, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Concert « HAMASAARI »-Rock Progressif Samedi 26 septembre, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

C’est une immersion dans un rock progressif à la fois puissant et aérien. Une musique inspirée par Pink Floyd, klone…où chaque note est pensée pour embarquer l’auditeur dans un voyage introspectif