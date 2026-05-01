Concert- Harmo’Dye Fête ses 5 ans Salle des fêtes Henri Kubnick Châtillon-en-Diois

Châtillon-en-Diois

Concert- Harmo’Dye Fête ses 5 ans

Salle des fêtes Henri Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

gratuit de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’orchestre du Diois HARMO’DYE fête ses 5 années de musique.

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Salle des fêtes Henri Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 54 64 31

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English :

The Diois orchestra HARMO’DYE celebrates 5 years of music.

L’événement Concert- Harmo’Dye Fête ses 5 ans Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays Diois