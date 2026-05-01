Concert- Harmo’Dye Fête ses 5 ans Salle des fêtes Henri Kubnick Châtillon-en-Diois
Concert- Harmo’Dye Fête ses 5 ans Salle des fêtes Henri Kubnick Châtillon-en-Diois dimanche 31 mai 2026.
Châtillon-en-Diois
Concert- Harmo’Dye Fête ses 5 ans
Salle des fêtes Henri Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
gratuit de 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’orchestre du Diois HARMO’DYE fête ses 5 années de musique.
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Salle des fêtes Henri Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 54 64 31
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English :
The Diois orchestra HARMO’DYE celebrates 5 years of music.
L’événement Concert- Harmo’Dye Fête ses 5 ans Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
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