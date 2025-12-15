Concert Harmonie rognonaise Place du Marché Rognonas

Concert Harmonie rognonaise

Tarif :

Concert de L’Orchestre d’Harmonie Rognonais au Centre Culturel de Rognonas.

L’orchestre d’Harmonie de Rognonas vous donne rendez-vous pour un concert exceptionnel le dimanche 15 février 2026 à 15 h au Centre culturel.

Venez profiter d’un moment musical. .

Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Concert by the Orchestre d?Harmonie Rognonais at the Centre Culturel de Rognonas.

