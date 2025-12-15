Concert Harmonie rognonaise Place du Marché Rognonas
Dimanche 15 février 2026 à partir de 15h. Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-15 15:00:00
Concert de L’Orchestre d’Harmonie Rognonais au Centre Culturel de Rognonas.
L’orchestre d’Harmonie de Rognonas vous donne rendez-vous pour un concert exceptionnel le dimanche 15 février 2026 à 15 h au Centre culturel.
Venez profiter d’un moment musical. .
English :
Concert by the Orchestre d?Harmonie Rognonais at the Centre Culturel de Rognonas.
