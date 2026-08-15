UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plomodiern

Concert Hénaff et Kervern Rue de Porz Ar Vag Plomodiern

dimanche 16 août 2026 · Rue de Porz Ar Vag · Plomodiern

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Rue de Porz Ar Vag
Adresse
Chez Tatabel
Ville
29550 Plomodiern
Département
Finistère
Tarif

Plomodiern

Concert Hénaff et Kervern

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert de Hénaff et Kervern Chez Tatabel (duo de musique traditionnelle)
Pensez à réserver si vous souhaitez manger sur place !   .

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 9 84 39 43 74 

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English :

L’événement Concert Hénaff et Kervern Plomodiern a été mis à jour le 2026-08-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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