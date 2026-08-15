Concert Hénaff et Kervern Rue de Porz Ar Vag Plomodiern

Informations pratiques

Plomodiern

Concert Hénaff et Kervern

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert de Hénaff et Kervern Chez Tatabel (duo de musique traditionnelle)

Pensez à réserver si vous souhaitez manger sur place ! .

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 9 84 39 43 74

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English :

L’événement Concert Hénaff et Kervern Plomodiern a été mis à jour le 2026-08-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE