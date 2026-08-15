AGENDA · Plomodiern
Concert Hénaff et Kervern Rue de Porz Ar Vag Plomodiern
dimanche 16 août 2026 · Rue de Porz Ar Vag · Plomodiern
Informations pratiques
Plomodiern
Concert Hénaff et Kervern
Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert de Hénaff et Kervern Chez Tatabel (duo de musique traditionnelle)
Pensez à réserver si vous souhaitez manger sur place ! .
Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 9 84 39 43 74
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English :
L’événement Concert Hénaff et Kervern Plomodiern a été mis à jour le 2026-08-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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