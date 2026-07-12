Concert Henry Desmarest, Le Lully Lorrain Cathédrale Saint-Étienne Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Henry Desmarest, Le Lully Lorrain

Cathédrale Saint-Étienne 2 Place de Chambre Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-05-06 20:00:00

fin : 2027-05-06 21:30:00

Date(s) :

2027-05-06

La Cathédrale de Metz s’apprête à faire résonner un joyau enfoui de la musique baroque la Messe à double chœur d’Henry Desmarest, où les voix s’entrelacent comme des lumières dorées dans la nef. Pour ce concert exceptionnel, la Maîtrise de Metz, qui célèbre ses trente ans d’excellence, s’unit aux Pages et Chantres de Versailles et à l’Ensemble La Chapelle Saint-Marc du Luxembourg. Ce moment s’inscrit dans le cadre du Printemps des Maîtrises, biennale qui, depuis 2009, rassemble les plus brillants chœurs d’enfants de France et d’ailleurs.Tout public

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Cathédrale Saint-Étienne 2 Place de Chambre Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Metz Cathedral is set to bring to life a long-forgotten gem of Baroque music: Henry Desmarest’s Mass for Double Choir, in which the voices intertwine like golden rays of light in the nave. For this exceptional concert, the Ma%EEtrise de Metz, which is celebrating thirty years of excellence, joins forces with the Pages et Chantres de Versailles and the Ensemble La Chapelle Saint-Marc du Luxembourg. This event is part of the Printemps des Ma%EEtrises, a biennial festival that, since 2009, has brought together the most brilliant children’s choirs from France and beyond.

L’événement Concert Henry Desmarest, Le Lully Lorrain Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ