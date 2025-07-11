Concert Henry l’histoire de … Sinatra Châteaudun
Concert Henry l’histoire de … Sinatra Châteaudun vendredi 22 mai 2026.
Concert Henry l’histoire de … Sinatra
Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Un spectacle qui balaye cinq décennies de musique autour du jazz et des crooners. Des compos célèbres, des personnages hauts en couleur comme cette Billie Holiday plus vraie que nature. Un répertoire dédié à la maîtrise vocale et au swing qui fait revivre l’âge d’or des Etats-Unis.
.
Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr
English :
A show that sweeps through five decades of jazz and crooner music. Famous composers, colorful characters like the larger-than-life Billie Holiday. A repertoire dedicated to vocal mastery and swing that brings to life the golden age of the United States.
German :
Eine Show, die fünf Jahrzehnte Musik rund um den Jazz und die Crooner umfasst. Berühmte Kompositionen, farbenfrohe Charaktere wie die lebensnahe Billie Holiday. Ein Repertoire, das der Stimmbeherrschung und dem Swing gewidmet ist und das goldene Zeitalter der USA wieder aufleben lässt.
Italiano :
Uno spettacolo che attraversa cinque decenni di musica jazz e crooner. Composizioni famose, personaggi colorati come la grande Billie Holiday. Un repertorio dedicato alla maestria vocale e allo swing che fa rivivere l’età d’oro degli Stati Uniti.
Espanol :
Un espectáculo que abarca cinco décadas de jazz y música crooner. Composiciones famosas, personajes pintorescos como Billie Holiday. Un repertorio dedicado a la maestría vocal y al swing que revive la edad de oro de Estados Unidos.
L’événement Concert Henry l’histoire de … Sinatra Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN