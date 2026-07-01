Concert Herefordshire & Worcestershire Tourchestra Temple protestant du Havre Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Herefordshire & Worcestershire Tourchestra

Temple protestant du Havre 47 Rue Anatole France Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dans le cadre de sa tournée dans le nord de la France, le Herefordshire & Worcestershire Tourchestra, orchestre itinérant de jeunes musiciennes et musiciens venus du Herefordshire et du Worcestershire (Royaume-Uni), donnera un concert gratuit au Temple Protestant du Havre le dimanche 19 juillet 2026 à 20h00.

Porté par Severn Arts et Encore, principaux centres musicaux des deux comtés, cet ensemble réunit des membres de plusieurs formations l’Orchestre des jeunes du Worcestershire, l’Orchestre d’harmonie, l’Orchestre de jazz, l’Orchestre de concert et l’Orchestre des jeunes du Herefordshire. Ensemble, ces jeunes artistes interprètent un programme mêlant classiques orchestraux, jazz et musique populaire. L’orchestre est dirigé par Barbara Kinnaird, violoniste formée au Trinity College of Music et à la Royal Academy of Music, membre du Quatuor à cordes Minerva depuis vingt ans et pédagogue de longue date auprès des jeunes musiciens du Herefordshire.

Au programme un hommage à Henry Mancini, Pomp and Circumstance d’Elgar, Danzón de Márquez, le premier mouvement du Concerto pour violoncelle d’Elgar, Soul Bossa Nova de Quincy Jones et une version arrangée de l’Adagio for Strings de Barber .

Temple protestant du Havre 47 Rue Anatole France Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 42 52 26

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English : Concert Herefordshire & Worcestershire Tourchestra

L’événement Concert Herefordshire & Worcestershire Tourchestra Le Havre a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie