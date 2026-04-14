Concert – HOMMAGE A LA TERRE, Café culturel « L’Astronef », Toulouse
Concert – HOMMAGE A LA TERRE, Café culturel « L’Astronef », Toulouse jeudi 16 avril 2026.
Concert – HOMMAGE A LA TERRE Jeudi 16 avril, 20h30 Café culturel « L’Astronef » Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00
Le collectif Troisème Face vous propose un hommage à la Terre, que nous, les humains et humaines, maltraitons à de multiples occasions. Pendant cette soirée nous voulons lui raconter nos indignations, nos fantaisies et nos rêves, en poésie et en musique.
Anne-Sophie Ozanne, voix
Laetitia Bonnin, piano
Leandro Lopez-Nussa, guitares
Marie-Françoise Govin, écrits et voix
Café culturel « L’Astronef » 3 place des Avions 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie
Le collectif Troisème Face vous propose un hommage à la Terre CONCERT ECOLOGIE ENVIRONNEMENT MUSIQUE
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