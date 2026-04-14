Concert – HOMMAGE A LA TERRE, Café culturel « L’Astronef », Toulouse

Concert – HOMMAGE A LA TERRE Jeudi 16 avril, 20h30 Café culturel « L’Astronef » Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Le collectif Troisème Face vous propose un hommage à la Terre, que nous, les humains et humaines, maltraitons à de multiples occasions. Pendant cette soirée nous voulons lui raconter nos indignations, nos fantaisies et nos rêves, en poésie et en musique.

Anne-Sophie Ozanne, voix

Laetitia Bonnin, piano

Leandro Lopez-Nussa, guitares

Marie-Françoise Govin, écrits et voix

Café culturel « L’Astronef » 3 place des Avions 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Le collectif Troisème Face vous propose un hommage à la Terre CONCERT ECOLOGIE ENVIRONNEMENT MUSIQUE