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Concert – HOMMAGE A LA TERRE, Café culturel « L’Astronef », Toulouse

Concert – HOMMAGE A LA TERRE, Café culturel « L’Astronef », Toulouse

Concert – HOMMAGE A LA TERRE, Café culturel « L’Astronef », Toulouse jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Café culturel « L’Astronef »

Adresse : 3 place des Avions 31400 Toulouse

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Concert – HOMMAGE A LA TERRE Jeudi 16 avril, 20h30 Café culturel « L’Astronef » Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Le collectif Troisème Face vous propose un hommage à la Terre, que nous, les humains et humaines, maltraitons à de multiples occasions. Pendant cette soirée nous voulons lui raconter nos indignations, nos fantaisies et nos rêves, en poésie et en musique.
Anne-Sophie Ozanne, voix
Laetitia Bonnin, piano
Leandro Lopez-Nussa, guitares
Marie-Françoise Govin, écrits et voix

Café culturel « L’Astronef » 3 place des Avions 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie
Le collectif Troisème Face vous propose un hommage à la Terre CONCERT ECOLOGIE ENVIRONNEMENT MUSIQUE

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