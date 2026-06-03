Concert Hop Hop Hop Crew (Balkan Fusion) Flers
Concert Hop Hop Hop Crew (Balkan Fusion) Flers vendredi 14 août 2026.
Flers
Concert Hop Hop Hop Crew (Balkan Fusion)
Place Saint-Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
En 2026, Hop Hop Hop Crew impose une fusion balkanique explosive. Compositions affûtées, voix intenses, accordéon enflammé, clarinette et saxophones électriques, rythmique puissante. Sur scène, un show immersif libère danse et euphorie collective. .
Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr
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English : Concert Hop Hop Hop Crew (Balkan Fusion)
L’événement Concert Hop Hop Hop Crew (Balkan Fusion) Flers a été mis à jour le 2026-06-03 par Flers agglo
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