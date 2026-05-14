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Concert Humblement Blues Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Humblement Blues Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Humblement Blues Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Le Coupe Gorge

Adresse : 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Concert Humblement Blues

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Humblement Blues Quatre musiciens (Chant et Sas, Guitare, Bass, Batterie) s’accordent afin de se mettre au service d’une musique chaude et colorée. Humblement Blues reprend à sa manière des classiques du Blues, une musique qui balance bien et qui entraîne ceux qui le souhaite sur la piste de danse.   .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07  rotureauch@gmail.com

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English : Concert Humblement Blues

L’événement Concert Humblement Blues Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine

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