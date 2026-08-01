Concert HUnky Dory Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet
samedi 22 août 2026 · Place Jean Jaurès · Carry-le-Rouet
Informations pratiques
Carry-le-Rouet
Concert HUnky Dory
Samedi 22 août 2026 à partir de 21h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concerts du Port place à Hunky Dory !
Rendez-vous le 22 août 2026, pour les Concerts du Port, avec le groupe Hunky Dory et ses reprises des années 70 et 80 !
Port de Carry-le-Rouet
22 août 2026, dès 21h
Entrée libre .
Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr
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English :
Concerts du Port: Make way for Hunky Dory!
L’événement Concert HUnky Dory Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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