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AGENDA · Carry-le-Rouet

Concert HUnky Dory Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet

samedi 22 août 2026 · Place Jean Jaurès · Carry-le-Rouet

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place Jean Jaurès
Adresse
Le Port
Ville
13620 Carry-le-Rouet
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Carry-le-Rouet

Concert HUnky Dory

Samedi 22 août 2026 à partir de 21h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Concerts du Port place à Hunky Dory !
Rendez-vous le 22 août 2026, pour les Concerts du Port, avec le groupe Hunky Dory et ses reprises des années 70 et 80 !

Port de Carry-le-Rouet
22 août 2026, dès 21h
Entrée libre   .

Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36  tourisme@otcarrylerouet.fr

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English :

Concerts du Port: Make way for Hunky Dory!

L’événement Concert HUnky Dory Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet

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