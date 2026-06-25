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Concert • Hurricane La Cervoiserie Cusset

vendredi 23 octobre 2026 · La Cervoiserie · Cusset

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Cervoiserie
Adresse
78 rue des Peupliers
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Concert • Hurricane

La Cervoiserie 78 rue des Peupliers Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

La Cervoiserie accueille le groupe puy-dômois Hurricane pour une soirée rock le vendredi 23 octobre à 20h.
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La Cervoiserie 78 rue des Peupliers Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 36 09  vichy@lacervoiserie.com

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English :

La Cervoiserie is hosting the Puy-de-Dôme band Hurricane for a rock night on Friday, October 23, at 8:00 p.m.

L’événement Concert • Hurricane Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations

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