Concert • Hurricane La Cervoiserie Cusset
vendredi 23 octobre 2026 · La Cervoiserie · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Concert • Hurricane
La Cervoiserie 78 rue des Peupliers Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
La Cervoiserie accueille le groupe puy-dômois Hurricane pour une soirée rock le vendredi 23 octobre à 20h.
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La Cervoiserie 78 rue des Peupliers Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 36 09 vichy@lacervoiserie.com
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English :
La Cervoiserie is hosting the Puy-de-Dôme band Hurricane for a rock night on Friday, October 23, at 8:00 p.m.
L’événement Concert • Hurricane Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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