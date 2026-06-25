Concert • Hurricane La Cervoiserie Cusset

Informations pratiques

Cusset

Concert • Hurricane

La Cervoiserie 78 rue des Peupliers Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

La Cervoiserie accueille le groupe puy-dômois Hurricane pour une soirée rock le vendredi 23 octobre à 20h.

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La Cervoiserie 78 rue des Peupliers Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 36 09 vichy@lacervoiserie.com

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English :

La Cervoiserie is hosting the Puy-de-Dôme band Hurricane for a rock night on Friday, October 23, at 8:00 p.m.

L’événement Concert • Hurricane Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations