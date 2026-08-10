Concert Hyl +Guest Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 21 mai 2027 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Concert Hyl +Guest
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 20:30:00
fin : 2027-05-21
Date(s) :
2027-05-21
Toulousain jusqu’au bout des rimes, HYL bricole un rap-chanson à trois lettres, entre pop et électro coloré. Avec plus de 170 concerts en quatre ans, l’artiste indépendant trace sa route sans détour. Sur scène, des textes vrais et une énergie qui frappe fort.
HYL se définit entre la pop et un rap/électro coloré. Des mots pour dessiner des mélodies dans la lignée d’Orelsan, Gaël Faye, ou l’énergie communicative de Thérapie TAXI, à mi-chemin entre l’insouciance et la prise de conscience.
Depuis septembre 2021, plus d’une centaine de salles et festivals s’ajoutent à sa route, des premières parties (Bigflo & Oli, Médine, Danakil…), des Prix (Rencontres d’Astaffort, Musicalarue, Prix Nougaro…), de la presse nationale (Libération, France Inter…) et un développement au Québec, le tout en indépendant depuis ses débuts. .
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Hyl +Guest
L’événement Concert Hyl +Guest Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS
À voir aussi à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes)
- Concert du groupe vocal Atsulai Abesbatza Saint-Vincent-de-Tyrosse 11 septembre 2026
- Comice agricole départemental Saint-Vincent-de-Tyrosse 12 septembre 2026
- Lma fait sa rentrée Saint-Vincent-de-Tyrosse 12 septembre 2026
- Conte sonore et signé Le Brutalone Saint-Vincent-de-Tyrosse 13 septembre 2026
- Concert de l’Harmonie de Soustons Saint-Vincent-de-Tyrosse 20 septembre 2026