Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert Hyl +Guest

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 20:30:00

fin : 2027-05-21

Date(s) :

2027-05-21

Toulousain jusqu’au bout des rimes, HYL bricole un rap-chanson à trois lettres, entre pop et électro coloré. Avec plus de 170 concerts en quatre ans, l’artiste indépendant trace sa route sans détour. Sur scène, des textes vrais et une énergie qui frappe fort.

HYL se définit entre la pop et un rap/électro coloré. Des mots pour dessiner des mélodies dans la lignée d’Orelsan, Gaël Faye, ou l’énergie communicative de Thérapie TAXI, à mi-chemin entre l’insouciance et la prise de conscience.

Depuis septembre 2021, plus d’une centaine de salles et festivals s’ajoutent à sa route, des premières parties (Bigflo & Oli, Médine, Danakil…), des Prix (Rencontres d’Astaffort, Musicalarue, Prix Nougaro…), de la presse nationale (Libération, France Inter…) et un développement au Québec, le tout en indépendant depuis ses débuts. .

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Hyl +Guest

L’événement Concert Hyl +Guest Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS