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AGENDA · Locmélar

Concert Idrissa Kouyaté et Parveen Khan Le Mélar Dit Locmélar

dimanche 2 août 2026 · Le Mélar Dit · Locmélar

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Le Mélar Dit
Adresse
8 place Saint-Mélar
Ville
29400 Locmélar
Département
Finistère
Tarif

Locmélar

Concert Idrissa Kouyaté et Parveen Khan

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Un moment magique à la croisée de la culture classique hindoustanie et de la culture mandingue.

Restauration sur place.

Entrée libre, au chapeau.   .

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25 

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English :

L’événement Concert Idrissa Kouyaté et Parveen Khan Locmélar a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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