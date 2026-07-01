AGENDA · Locmélar
Fest-Noz de l’été Le Mélar Dit Locmélar
vendredi 31 juillet 2026 · Le Mélar Dit · Locmélar
Informations pratiques
Locmélar
Fest-Noz de l’été
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Avec Baliskis, Leved’ Tatan et le duo Le Gall-Danigo.
Restauration sur place.
Entrée libre, au chapeau. .
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
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English :
L’événement Fest-Noz de l’été Locmélar a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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