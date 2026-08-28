Concert IGNITE + Cancer Bats + Guest Cité de la Musique Romans-sur-Isère
samedi 7 novembre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Concert IGNITE + Cancer Bats + Guest
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 24 – 24 – 26 EUR
24€ en prévente
26€ sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Depuis plus de 30 ans, Ignite distille un hardcore mélodique porté par des textes engagés. En live, Ignite, c’est la sincérité, l’énergie et l’urgence la voix qui porte un message, les guitares qui frappent, et cette capacité à fédérer autour d’un idéal
.
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Concert IGNITE + Cancer Bats + Guest
For over 30 years, Ignite has been delivering melodic hardcore driven by socially conscious lyrics. Live, Ignite embodies sincerity, energy, and urgency: vocals that carry a message, powerful guitars, and the ability to unite people around a common ideal.
L’événement Concert IGNITE + Cancer Bats + Guest Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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