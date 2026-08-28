Concert IGNITE + Cancer Bats + Guest Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concert IGNITE + Cancer Bats + Guest

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 24 – 24 – 26 EUR

24€ en prévente

26€ sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Depuis plus de 30 ans, Ignite distille un hardcore mélodique porté par des textes engagés. En live, Ignite, c’est la sincérité, l’énergie et l’urgence la voix qui porte un message, les guitares qui frappent, et cette capacité à fédérer autour d’un idéal

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Concert IGNITE + Cancer Bats + Guest

For over 30 years, Ignite has been delivering melodic hardcore driven by socially conscious lyrics. Live, Ignite embodies sincerity, energy, and urgency: vocals that carry a message, powerful guitars, and the ability to unite people around a common ideal.

L’événement Concert IGNITE + Cancer Bats + Guest Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme