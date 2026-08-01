AGENDA · Tarnos
Concert Illico Bar restaurant Lairrial Tarnos
mercredi 19 août 2026 · Bar restaurant Lairrial · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Concert Illico
Bar restaurant Lairrial 83 Avenue Julian Grimau Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez écouter un concert de Illico.
Pensez à réserver votre table au 05.54.61.83.97.
Début du concert à 20h. .
Bar restaurant Lairrial 83 Avenue Julian Grimau Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 61 83 97
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English : Concert Illico
L’événement Concert Illico Tarnos a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Seignanx
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