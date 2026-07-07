Concert illustré Frida Kahlo Le Geyser Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Bellerive-sur-Allier

Concert illustré Frida Kahlo

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 16:00:00

fin : 2026-11-21 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Un spectacle vibrant et coloré.

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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

A vibrant and colorful show.

L’événement Concert illustré Frida Kahlo Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-07 par Vichy Destinations