AGENDA · Bellerive-sur-Allier
Concert illustré Frida Kahlo Le Geyser Bellerive-sur-Allier
samedi 21 novembre 2026 · Le Geyser · Bellerive-sur-Allier
Informations pratiques
Bellerive-sur-Allier
Concert illustré Frida Kahlo
Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 16:00:00
fin : 2026-11-21 17:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Un spectacle vibrant et coloré.
.
Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 geyser.billetterie@ville-bellerive.com
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English :
A vibrant and colorful show.
L’événement Concert illustré Frida Kahlo Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-07 par Vichy Destinations
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